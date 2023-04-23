В Смоленске пассажирка «Лады» погибла в ДТП на улице Кирова. Фото: «Подслушано Смоленск».

В субботу вечером, 22 апреля, на улице Кирова напротив здания Смоленского государственного медуниверситета произошло ДТП с участием «Тойоты Чайзер», «Лады Калины» и «Киа Рио». По информации регионального УМВД, в результате аварии погибла пассажирка отечественного автомобиля.

Обе машины серьезно повреждены, водители получили травмы. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях. На месте работали сотрудники ГИБДД, «скорой помощи» и спасатели.

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