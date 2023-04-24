Движение троллейбусов в Смоленске изменится на четыре месяца из-за ремонтов улиц. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

С 25 апреля по 30 августа троллейбусы №№1, 2, 3, и 4 не будут курсировать с 20:00 до 7 часов утра. Как сообщили в администрации города, ограничение связано с ремонтными работами на улицах Румянцева и Шевченко.

Напомню, по такой же схеме будут ходить и трамваи. Отмечается, что движение транспорта по вышеуказанным улицам будет ограничено до 1 октября.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске на Крестовоздвиженском мосту ограничат движение транспорта. На путепроводе также пройдут ремонтные работы.