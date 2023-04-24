В Смоленской области тягач загорелся на ходу из-за взорвавшегося колеса. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл на автодороге Ольша-Невель. Фура загорелась на ходу в районе деревни Макунино Демидовского района. По информации регионального МЧС, причиной стал взрыв колеса.

Водитель попытался самостоятельно справиться с огнем и израсходовал 4 огнетушителя, но потушить пламя не удалось. Тогда мужчина позвонил в пожарную охрану. К этому моменту огонь почти охватил сам тягач.

Расчет 23-й пожарно-спасательной части, прибывший на место, оперативно ликвидировал возгорание. В результате случившегося огонь уничтожил три колеса и повредил отделку рефрижератора. Возможной причиной случившегося специалисты называют нарушение устройства и эксплуатации транспортного средства.

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