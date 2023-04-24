Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на улице Кирова в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск».

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на улице Кирова в Смоленске.

Авария произошла около девяти часов вечера у дома №59 на улице Кирова в Смоленске. По информации регионального управления ГИБДД, 29-летний водитель «Тойоты Чайзер» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Калина», 32-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Читай также:

В Смоленской области тягач загорелся на ходу из-за взорвавшегося колеса. Водитель не смог самостоятельно справиться с возгоранием.