Ремонт дороги на Хмелиту стартовал под Смоленском

Под Смоленском стартовал ремонт дороги на Хмелиту. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленской области начался ремонт автомобильной дороги Беларусь - Москва - граница с РБ Белоруссия - Хмелита- Холм-Жирковский - Яковлево- музей заповедник Хмелита. Об этом сообщили в профильном департаменте.

Работы стартовали в Вяземском районе. В этом году в планах – отремонтировать участок протяженностью 2,58 км.

В настоящее время проводятся работы по фрезерованию и устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтового покрытия.

Также на объекте запланировано укрепление обочин и замена знаков, барьерных ограждений, разметки и т.д.

Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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