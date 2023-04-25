Семье погибшей в аварии смолянки требуется помощь. Фото: страница родственницы погибшей в соцсети.

В субботу, 22 апреля, в страшном ДТП в центре Смоленска погибла 32-летняя смолянка. У погибшей Алины остался 3-х месячный ребёнок, который в данный момент находится с матерью мужа.

Супруг, с которым они вместе были со времён института, сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии. Мать Алины является инвалидом.

Близкие просят у неравнодушных смолян материальной помощи. Если каждый поможет хотя бы небольшим переводом, то семье это будет большой поддержкой в этот страшный период.

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Любовь Геннадьевна Б.

Ранее «КП» писала, что полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на улице Кирова в Смоленске. В аварии погибла 32-летняя женщина.