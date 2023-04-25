В Смоленске пустят дополнительные автобусы на Радоницу. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске пустят дополнительные автобусы на Радоницу. Об этом сообщили в «Автоколонне-1308».

Автобусы 11 и 106 будут ходить по специальному расписанию:

По маршруту №11а (Автобаза — пл.Победы)

От пл.Победы: в 7.45 8.20 8.42 9.30 9.55 10.42 11.00 11.50 12.45 13.30 13.50 14.35 14.55 15.40 16.00 16.50

От Автобазы: в 8.11 8.55 9.17 10.06 10.22 11.10 11.27 12.17 13.12 13.57 14.17 15.02 15.22 16.07 16.27 17.17

По маршруту №106 (Смоленск – Люпиновка)

От пл.Победы: в 7.45 8.10 9.00 9.30 10.20 11.50 12.30 13.10 13.50 14.30 15.10 16.10

Из Люпиновки : в 8.20 8.50 9.40 10.20 11.00 12.30 13.10 13.50 14.30 15.10 15.50 16.50

Уточняется, что дополнительные автобусы по маршруту №106 будут отправляться от остановки «пл. Победы» (около информационного табло). Также автобусы будут останавливаться на пригородной остановке «пл. Победы», расположенной дальше. Дополнительные автобусы № 11 не будут заезжать на Рябиновую поляну.

Расписание основных рейсов автобусов можно уточнить на сайте «Автоколонны-1308» в разделе расписание.

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