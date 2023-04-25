Очередной общегородской субботник в Смоленске запланирован на 29 апреля. Фото: пресс-служба администрации города.

В ближайшую субботу, 29 апреля, в Смоленске пройдёт очередной масштабный субботник. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

В санитарной уборке придомовых территорий приглашают принять участие жителей многоквартирных домов и частного сектора.

Смолян обещают снабдить необходимым инвентарём, мешками для мусора и перчатками. Дополнительная информация о точках сбора будет опубликована к концу рабочей недели.

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