Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни мая

Фото: службы корпоративных коммуникаций МЖД.

В праздничные дни мая изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области.

Изменения коснутся следующих поездов:

№ 6323/6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая и № 6207 Вязьма – Сафоново проследуют по маршруту 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая;

№ 6906/6905 Смоленск – Рославль, № 6903 Рославль – Брянск и № 6433/6434 Вязьма – Ржев выполнят рейсы 30 апреля и 7 мая;

№ 6904 Брянск – Рославль, № 6902/6901 Рославль – Смоленск и № 6891/6892, 6893/6894 Вязьма – Износки будут курсировать 30 апреля, 1, 7 и 8 мая;

№ 6202 Сафоново – Вязьма и № 6435/6436 Вязьма – Сычевка выполнят рейсы 1, 8 и 9 мая;

№ 6344 Темкино – Калуга-1 проследует по маршруту 9 мая.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».