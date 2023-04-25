В Смоленской области проходит Неделя иммунизации 2023. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изначально это мероприятие называлось Европейской неделей иммунизации и охватывало, соответственно, только страны Старого Света, однако постепенно к ней присоединились и другие континенты.

Проведение Недели призвано привлечь внимание общественности к иммунизации как одной из главных профилактических мер, позволяющих уберечь человечество от инфекционных заболеваний. ВОЗ настоятельно рекомендует семьям обязательно вакцинировать детей против смертоносных болезней.

По данным организации, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерита, столбняка, коклюша, кори, свинки и краснухи. Количество детей, которые своевременно получают вакцину, возрастает, в том числе благодаря Неделе иммунизации. Каждый год прививки от дифтерита, столбняка и коклюша делаются более чем 100 миллионам детей во всем мире. Например, благодаря вакцинации против кори, случаи смертельного исхода от болезни во всем мире сократились на 84% за период 2000-2016 годов.

В рамках Недели иммунизации в Смоленской области прошли различные просветительские мероприятия, были организованы прямые линии, эфиры, встречи с детьми и взрослыми и др. Сотрудничество позволяет привлечь внимание к проблеме и ускорить темпы иммунизации населения, особенно среди уязвимых групп, отмечают в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.