В Смоленске начали ремонтировать улицу Памфилова. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В 2023 году в рамках нацпроекта будет отремонтирован участок от пересечения с улицей Кирова до пересечения с улицей Тенишевой. Протяженность ремонтируемого участка составит 646 метров.

Как рассказали в профильном департаменте, в рамках работ будет выполнено фрезерование, выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, устройство тротуаров, замена дорожных знаков.

Напомним, что в Смоленске в этом году запланирован ремонт 12 участков улично-дорожной сети.

Читай также:

Очередной общегородской субботник в Смоленске запланирован на 29 апреля. Точки сбора участников обещают сообщить к концу недели.