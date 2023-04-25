В Смоленске назначили нового директора «Горводоканала». Фото: администрация города.

В Смоленске назначили нового директора муниципального унитарного предприятия «Горводоканал». Им стал Алексей Смоленский. Соответствующее распоряжение подписал глава города Андрей Борисов.

Справка:

Алексей Владимирович Смоленский родился в 1978 году в городе Ярцево. В 2001 году окончил Смоленский филиал МЭИ. До назначения на должность работал заместителем генерального директора СМУП "Горводоканал".

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