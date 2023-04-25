В Смоленске устранили повреждение трубопровода теплосети на Автозаводской. Фото: Татьяна Туманова.

Коммунальщики устранили повреждение трубопровода теплосети между домами 52 и 54 по улице Автозаводская в Смоленске. Об этом сообщили в администрации города.

Кадрами с места аварии поделились смоляне в социальных сетях. Высота напора воды составляла 6 этажей. Как сообщили в мэрии, работы по восстановлению целостности трубопровода продолжаются.

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