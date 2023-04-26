В Смоленскэнерго в апреле прошли дни открытых дверей для обучающихся

Пресс-служба филиала «Россети Центр Смоленскэнерго».

В течение апреля 2023 года в разных городах области на площадках филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» состоялись дни открытых дверей для студентов и школьников. Мероприятия были организованы Советом молодежи филиала.

В исполнительном аппарате филиала побывали студенты филиала «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и учащиеся Смоленской областной технологической академии (СОТА). Будущие коллеги познакомились с историей энергетики региона в музее, узнали основные этапы становления филиала на выставке «60 лет Смоленскэнерго», посетили экскурсию в Центр управления сетями.

Гостями Вяземского района электрических сетей стали студенты СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум». Для студентов 3 и 4 курса специальностей «Электроснабжение» и «Электрические системы и сети» филиала «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске была организована экскурсия на высокотехнологичную ПС 110 кВ «Феникс», где они познакомились с современными видами релейных защит, высоковольтных выключателей, систем управления и другим оборудованием.

Для учеников старших классов Холмовской, Ершичской, Новодугинской, Дорогобужской школ и средней школы № 28 г. Смоленска прошли дни открытых дверей на базах ближайших районов электрических сетей. Посетив диспетчерский пункт, кабинет охраны труда и ремонтные мастерские, ребята смогли поближе познакомиться с профессией энергетика.

«Я считаю, что экскурсии на предприятия необходимы не только для профессиональной ориентации молодежи, но и для ее знакомства с работой компаний региона. С помощью экскурсий на энергообъекты, дней открытых дверей, тематических занятий мы рассказываем подрастающему поколению о своей профессии, предоставляем возможность «изнутри» увидеть нашу работу и ощутить ее значимость, знакомим с трудовыми коллективами и их традициями, даем возможность пообщаться с профессионалами», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.