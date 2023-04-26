В Смоленской области внедрят рейтинг органов власти по работе с обращениями жителей. Фото: администрация региона.

В Смоленской области внедрят еженедельный рейтинг работы органов власти с сообщениями в соцсетях и на Госуслугах. Об этом сообщил врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Рейтинг будет представлять собой «светофор»:

– Для меня принципиально важны срок ответа и наличие конкретики по устранению обозначенной проблемы. Будет ли вопрос решен, когда и, если нет, то почему, – подчеркнул глава региона на своей странице в социальной сети.

При оценке будет учитываться количество запросов на орган власти и число сотрудников в нем. Первый рейтинг по новой системе Центр управления регионом презентует 1 июня.

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