В Смоленске пьяные мужчины спровоцировали массовую драку с подростками. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В парке «Соловьиная роща» в воскресенье, 23 апреля, произошла массовая драка с участием пьяных мужчин в возрасте около сорока лет и школьников. Свидетели происшествия поделились видео в группе «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

По словам автора публикации, мужчины всячески провоцировали сидящих на лавке подростков. Когда школьники отреагировали на агрессию, нападавшие стали душить одного из них.

После этого парень обратился в больницу с переломом костей носа. Полиция уже начала проверку по факту произошедшего.

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