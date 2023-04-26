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НовостиОбщество26 апреля 2023 9:01

Традиционная выставка-ярмарка «Сад-огород» открылась в Смоленске

Она будет работать в течение двух дней
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Традиционная выставка-ярмарка «Сад-огород» открылась в Смоленске. Фото: Алексей Макаров.

Традиционная выставка-ярмарка «Сад-огород» открылась в Смоленске. Фото: Алексей Макаров.

На улице Октябрьской революции сегодня открылась традиционная выставка-ярмарка «Сад-огород».

Как рассказали в администрации города, ярмарка будет работать 26 и 27 апреля с 9 до 18 часов.

Смоляне могут приобрести кустарники, рассаду цветочных и овощных растений, выращенные на личных подсобных хозяйствах

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Очередной общегородской субботник в Смоленске запланирован на 29 апреля. Точки сбора участников обещают сообщить к концу недели.