Традиционная выставка-ярмарка «Сад-огород» открылась в Смоленске. Фото: Алексей Макаров.

На улице Октябрьской революции сегодня открылась традиционная выставка-ярмарка «Сад-огород».

Как рассказали в администрации города, ярмарка будет работать 26 и 27 апреля с 9 до 18 часов.

Смоляне могут приобрести кустарники, рассаду цветочных и овощных растений, выращенные на личных подсобных хозяйствах

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