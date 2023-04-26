На 11 улицах Смоленска введут ограничения движения транспорта из-за ремонтных работ. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.
В настоящее время в связи с началом работ по ремонту отдельных участков дорог в Смоленске, которые проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», введены временные ограничения на следующих улицах:
–Памфилова
-Шевченко
-Соболева
-Московский Большак
-Шейна
-Пригородная
-Черняховского
-3-ий Свердловский переулок
-Полевая
-Румянцева
-Раевского
Сотрудники «Смоленскавтодора» на постоянной основе будут анализировать дорожную обстановку на указанных улицах и при необходимости вносить изменения в работу светофоров, чтобы минимизировать задержки движения транспорта.
Ранее «КП» писала, что в Смоленске уже начали ремонтировать улицу Памфилова.