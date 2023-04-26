На 11 улицах Смоленска введут ограничения движения транспорта из-за ремонтных работ. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

В настоящее время в связи с началом работ по ремонту отдельных участков дорог в Смоленске, которые проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», введены временные ограничения на следующих улицах:

–Памфилова

-Шевченко

-Соболева

-Московский Большак

-Шейна

-Пригородная

-Черняховского

-3-ий Свердловский переулок

-Полевая

-Румянцева

-Раевского

Сотрудники «Смоленскавтодора» на постоянной основе будут анализировать дорожную обстановку на указанных улицах и при необходимости вносить изменения в работу светофоров, чтобы минимизировать задержки движения транспорта.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске уже начали ремонтировать улицу Памфилова.