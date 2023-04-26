Под Смоленском 49-летний мужчина погиб в пожаре в частном доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
В ночь на 26 апреля в селе Екимовичи на улице Комсомольская загорелся жилой дом. По информации регионального управления МЧС, в пожаре погиб 49-летний мужчина.
В результате случившегося огонь полностью уничтожил строение дома. Тело местного жителя передано на экспертизу. Причину пожара устанавливают специалисты.
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