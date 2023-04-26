В Смоленской области запустили онлайн сервис для участников СВО и членов их семей «Zа добро»

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Сервис позволяет задать вопрос, сообщить о проблеме и получить обратную связь. Он работает в закрытом режиме, а зарегистрироваться в нём помогают сотрудники Центра поддержки участников СВО и членов их семей, который был открыт в Смоленске в январе этого года.

Теперь с каждой семьёй на постоянной основе будут взаимодействовать социальные координаторы - они будут осуществлять патронаж и в индивидуальном порядке решать возникающие вопросы.

«Как обещал нашим бойцам на передовой, мы внедрили в работу Центра социальных координаторов, которые закреплены за каждой обратившейся семьёй. В чате нового сервиса есть кнопка для связи с куратором. Сопровождающий семью специалист также видит, когда пользователи подтверждают необходимость получения меры поддержки или соглашаются на участие в мероприятии. Такие приглашения приходят им в виде рассылок в личный кабинет сервиса», - рассказал о новом функционале Центра глава региона.

Отметим, что во всех муниципалитетах социальным кураторам предоставлены оборудованные рабочие места на базе отделов социальной защиты населения и администраций районов для осуществления звонков семьям.

Глава региона также призвал смоленские семьи участников СВО, которые пока ещё не обратились в Центр, сделать это, чтобы знать о всех доступных видах поддержки.

«Специалисты помогают по всем возникающим вопросам - от денежных выплат до помощи в бытовых вопросах», - подчеркнул Василий Анохин.

Ирина Иванова