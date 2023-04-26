Смоленская область присоединилась ко Всероссийскому субботнику

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

В субботнике принял участие и врио губернатора Василий Анохин, который вместе с командой убрал улицу Войкова в Смоленске.

«Выбрал одно из самых неухоженных мест в историческом центре города. Местные жители подтвердили, что масштабно тут не убирали несколько лет. Вместе со смоленской молодёжью и волонтёрским активом расчистили старинную мостовую. Вывезли бытовой и строительный мусор, собрали прошлогоднюю листву», - поделился итогами проделанной работы врио губернатора.

Вместе с главой региона на смоленских холмах поработал и заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько, который курирует субботники и благоустройство по всей стране.

Во время субботника Василий Анохин также проехал по Смоленску и увидел, как проходила уборка в районах областного центра.

«Спасибо смолянам, что откликнулись, убирали целыми семьями. Бодро, с настроением! Высадили цветы и деревья, - отметил врио губернатора. - Это хороший пример того, как общими усилиями, действуя как одна команда, можно добиться заметного для всех результата».

К слову, принять участие в благоустройстве городов региона можно также с помощью голосования за общественные территории и дизайн-проекты. Оно проходит до 31 мая на сайте 67.gorodsreda.ru в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.

Ирина Иванова