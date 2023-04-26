Краткие итоги визита Михаила Мишустина в Смоленскую область

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Стороны договорились о том, что Правительство РФ направит дополнительно около 4 млрд рублей на ремонт дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры и системы здравоохранения региона.

В ходе рабочей встречи Василий Анохин отметил, что опыт работы в аппарате правительства под руководством Михаила Мишустина помогает ему на посту врио губернатора. «Я выходец из вашей школы. Инструменты, которые вы внедрили в аппарате правительства, это действительно огромный плюс в управленческой части», - отметил глава региона.

Деньги и километры

Василий Анохин рассказал, что на Смоленщине реализуется нацпроект «Безопасные качественные автомобильные дороги». Врио губернатора попросил Председателя Правительства РФ поддержать предложение о направлении 2,3 млрд рублей в рамках опережающего финансирования на ремонт дополнительных 90 км региональных и местных дорог области. Благодаря этому всего в 2023 году будет обновлено около 400 км дорог.

Михаил Мишустин пообещал дать соответствующее поручение Минтрансу и Минфину.

На воду и на тепло

В регионе планируется серьёзно модернизировать объекты сферы ЖКХ. Уже идёт работа по обновлению 50 объектов водо- и теплоснабжения, строительству газовых котельных. Василий Анохин обратился к Михаилу Мишустину с просьбой выделить дополнительно 550 млн рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры: обновят 200 км сетей теплоснабжения и водоснабжения, в том числе 57 км в областном центре.

«По поручению президента мы значительные ресурсы направили именно на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры в России. То, что вы с этого начинаете, это важнейшее направление работы. Дадим соответствующее поручение рассмотреть все возможности с точки зрения поддержки», - сказал Михаил Мишустин и поручил врио губернатора тщательно проработать вопросы социально-экономического развития области.

«Всё это даст возможность улучшить благосостояние людей, а это и есть основная цель нашей работы», - подчеркнул глава правительства.

Скорая помощь больнице

Также в ходе визита Михаил Мишустин посетил Клиническую больницу скорой медицинской помощи, побывал в терапевтическом корпусе 1971 года постройки и ознакомился с работой хирургического корпуса 1936 года постройки. В последнем в том числе развёрнуто единственное в регионе отделение колопроктологии, а также два реанимационных отделения.

О работе больницы высокому гостю рассказал Василий Анохин.

«Красный Крест» - это флагманское учреждение, куда съезжаются жители всей области. Здесь от 700 до 1000 человек в день проходят лечение. Вся «скорая помощь» приезжает именно сюда. Но нам нужна поддержка, чтобы отремонтировать терапевтический, хирургический, травматологический корпуса - это фактически сердце всей клиники, - чтобы действительно было комфортно, а также приобрести медицинское оборудование для кардиологии», - отметил глава региона.

Михаил Мишустин поручил выделить 250 млн рублей на ремонт травматологического, хирургического и терапевтического корпусов «Красного Креста», а также на приобретение необходимого медоборудования.

Кроме того, Василий Анохин представил главе кабинета министров план развития здравоохранения в регионе. Премьер-министр поддержал все озвученные предложения. Так, 521 млн рублей направят на ускоренное строительство поликлиники в микрорайоне Королёвка. Все работы по её возведению планируется завершить в этом году. Также проведут капремонт 21 помещения в 13 учреждениях здравоохранения и построят 3 ФАПа.

Здесь подготовят авиастроителей

Ещё одним пунктом визита главы правительства стал Смоленский авиационный завод - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса. Оно ориентировано на производство, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, серийное изготовление изделий, разработанных предприятиями корпорации.

В ходе посещения предприятия Михаил Мишустин обсудил с Василием Анохиным вопрос подготовки кадров для промышленности - одного из важнейших направлений системной работы правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что с этой задачей успешно справляются центры компетенций, которые открываются на базе вузов. Площадкой для создания таких центров в Смоленской области могут стать Московский авиационный институт и МГТУ имени Баумана, объединив возможности с местными вузами.

«Я поручу министру науки и образования Фалькову Валерию Николаевичу рассмотреть такую возможность. И вместе с институтами, которые работают у вас здесь… Это очень важное направление», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Ирина Иванова