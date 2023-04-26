В Смоленске представили программу празднования Дня Победы. Фото: пресс-служба администрации города.

Мероприятия, приуроченные к Дню Победы, будут проходить в Смоленске с 30 апреля по 9 мая. В программе празднования – митинги, праздничные концерты, патриотические акции («Свеча Победы», «Георгиевская ленточка», «Огонь Памяти», «Лучи Победы» и др.), уроки мужества в образовательных учреждениях, спортивные мероприятия, концерты-парады во дворах домов ветеранов, военный парад, салют и фейерверк.

30 апреля в 20:30 у Кургана Бессмертия в Реадовке состоится театрализованная реконструкция водружения знамени Победы и шоу-программа «Мы помним».

Традиционно накануне праздника, 8 мая, по городу будет курсировать «Трамвай Победы» с концертными номерами и песнями военных лет.

День Победы начнется с военного парада на площади Ленина в 10.00. Репетиции запланированы на 3 (с участием пешей колонны) и 5 мая (пешая и механизированная колонны).

Завершится праздник военным салютом и фейерверком. Как сообщили в мэрии, точками запуска станут стадион «Спартак» и аэродром Южный, время начала в 22.00.

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