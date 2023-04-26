Смоленская АЭС: российские атомщики к труду и обороне готовы

Фото: Смоленская АЭС.

В городе-герое Смоленске завершился I отраслевой Фестиваль «Многоборье ГТО-2023» среди работников Госкорпорации «Росатом», организованный АНО «Атом-спорт». С 20 по 23 апреля более 300 сотрудников из 40 предприятий атомной энергетики и промышленности боролись за право представлять Росатом на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов.

Впервые в спортивном мероприятии атомной отрасли России приняла участие команда Запорожской атомной станции.

Программа фестиваля состояла из испытаний комплекса ГТО: стрельба из положения сидя (10 м), наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища, плавание на 50 м, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, бег на 2000/3000 м. А также в программе соревнований была эстафета ГТО.

Фото: Смоленская АЭС.

Наблюдая за ходом соревнований атомщиков, заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов, отметил системный подход Росатома к подготовке спортсменов-атомщиков к отборочным мероприятиям.

«С такой выборкой и фундаментальным подходом к формированию сборной, не остаётся сомнений, что команда Росатома в четвертый раз «возьмёт» Финал Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, который состоится в мае в Ижевске!» - подчеркнул Александр Карпов.

В составе команды Смоленской АЭС выступали Макар Тер-Мкртычев, Александр Коновалов, Надежда Буланова, Екатерина Тюрина, Дмитрий Зайцев, Елена Переходкина, Елена Боярская, Вячеслав Енин.

По итогам фестиваля в копилке Смоленской АЭС три медали: «золото» - в наклонах вперед из положения стоя на гимнастической скамье у Екатерины Тюриной, «золото» за стрельбу из электронного оружия и «бронза» в личном рейтинге у Дмитрия Зайцева. В командном зачете у сборной Смоленской АЭС 15 место.

«Я очень рада, что стала участником такого большого спортивного мероприятия! Три насыщенных дня спортивного соперничества, жесткой конкуренции, высоких требований к выполнению всех нормативов пролетели как одно мгновение. Соперники были сильными и хорошо подготовленными, что подстегивало на достижение лучших результатов. Спасибо организатору соревнований - «Атом-спорт»! Получился настоящий спортивный праздник с участием двух Олимпийских чемпионов — Ирины Слуцкой и Александра Попова», - отметила специалист ООО «Смоленская АЭС-Сервис» Екатерина Тюрина.

Справка:

В России продолжается реализация комплекса мер, направленных на популяризации здорового образа жизни. Наравне с обновлением действующей инфраструктуры и строительством новых объектов значительное внимание уделяется поддержке инициатив по вовлечению россиян в занятия физической культурой и спортом. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Ежегодно Росатом проводит около 2000 спортивных мероприятий, в которых принимают участие до 150 тыс. работников и членов их семей предприятий атомной отралси. Согласно результатам опросов, каждый пятый сотрудник отраслевых предприятий регулярно занимается спортом.

С 2017 года на предприятиях Росатома проводится Единый день ГТО, ежегодно около 5000 работников пробуют свои силы в сдаче комплекса и подтверждают нормативы.

Сборная Госкорпорации три раза - в 2019, 2021 и 2022 годах - становилась победителем Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов.