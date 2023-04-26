В Смоленске отключат холодную воду на улице Нижне-Лермонтовская. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии с 9 часов утра 27 апреля до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение на улице улице Нижне – Лермонтовская.

По информации мэрии, воды не будет по следующим адресам: от д.13 до д.55, от д.12 до д.50.

Телефоны АДС: 8(4812)38-18-50, 70-50-61. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды до окончания промывки.

Ранее «КП» писала, что на 11 улицах Смоленска введут ограничения движения транспорта из-за ремонтных работ. Чтобы минимизировать влияние на транспортный поток, за обстановкой на дорогах будет вестись постоянный контроль.