Каскадный водопад вновь заработал в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске заработал каскадный водопад, расположенный за памятником Фёдору Коню. Об этом сообщили в администрации города.

При подготовке к весенне-летнему сезону сотрудники «Горводоканала» восстановили бетонные конструкции, провели очистку систем водоснабжения, обновили облицовку объекта и покрасили перила.

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