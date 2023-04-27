Каскадный водопад вновь заработал в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.
В Смоленске заработал каскадный водопад, расположенный за памятником Фёдору Коню. Об этом сообщили в администрации города.
При подготовке к весенне-летнему сезону сотрудники «Горводоканала» восстановили бетонные конструкции, провели очистку систем водоснабжения, обновили облицовку объекта и покрасили перила.
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