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НовостиОбщество27 апреля 2023 6:42

Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 27 апреля

Столбики термометров поднимутся до +16
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 27 апреля.

Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 27 апреля.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

27 апреля в регионе будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем ожидаются кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: +11°C…+16°C, по востоку местами до +20°C.

В Смоленске: +13°C…+15°C.

Атмосферное давление 733 мм рт. столба, днем будет слабо расти.

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