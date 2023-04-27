В Смоленской области стартовал форум Совета законодателей. Фото: smoloblduma.ru.

26 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в рамках Совета законодателей Российской Федерации состоялось заседание Комиссии по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, в котором принял участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

Члены Комиссии обсудили рассмотренные ранее проекты федеральных законов, поступившие от законодательных органов субъектов страны.

В рамках заседания законодатели обсудили проблемы сбыта фермерской продукции, на которую упали цены и затруднена ее реализация. Это может вызвать у крестьян необратимые последствия: уменьшение посевных площадей и сокращение поголовья, поэтому эта тема крайне актуальна, так как фермеры могут разориться.

Парламентарии высказали предложения по разработке комплекса мер по созданию дополнительных механизмов сбыта сельскохозяйственной фермерской продукции в целях обеспечения ее доступности для населения.

«Рекомендовали Правительству разработать соответствующие меры: увеличить количество Ярмарок выходного дня, создать логистические центры, в работу которых должны подключиться банки, торговые сети и оператор со стороны власти в лице Министерства сельского хозяйства и профильных ведомств», - отметил Игорь Ляхов.

Еще одной темой повестки заседания стал вопрос введения временного моратория на федеральный закон № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующего использование навоза в сельском хозяйстве.

Реализация закона требует подготовки проектных решений под природно-производственные особенности агропредприятий и определение земельных участков для хранения и утилизации побочных продуктов животноводства. Кроме того, от сельхозпроизводителей нужны дополнительные средства на создание лагун, навозохранилищ, регистрацию земельных участков и другие цели. В связи с этим актуальна отсрочка действия закона, его доработка, а также необходимо выделение субсидии для проведения этих работ.

Также участники мероприятия обсудили правовое регулирование вопросов соблюдения правил севооборота на землях сельскохозяйственного назначения.

По итогам заседания Комиссии был выработан пакет рекомендаций, которые будут направлены в Правительство Российской Федерации, Государственную Думу и Совет Федерации. Они касаются создания платформ оптовых продаж, товарораспределительных центров.

«Сегодня сельское хозяйство находится в числе приоритетных направлений социально-экономического развития нашей страны. Рассмотренные сегодня вопросы, касающиеся сбыта фермерской продукции, утилизации побочных продуктов животноводства, - актуальны, в том числе и для Смоленского региона. Необходимо выработать решения, которые позволят фермерам реализовывать свой товар не только на рынках и ярмарках, но и в торговых сетях. Что касается правил севооборота на землях сельхозназначения, то этот вопрос требует отдельного правового регулирования, работа над которым будет продолжена», – прокомментировал Игорь Ляхов.

Стоит отметить, что 28 апреля председатель Смоленской областной Думы примет участие в заседании Совета законодателей. В этот день предполагается встреча членов Совета законодателей с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также обсуждение совместно с Главой государства принятых решений, в том числе и Комиссией по аграрно-продовольственной политике.