3 пожарных поезда подготовлены к летнему пожароопасному периоду в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для обеспечения безопасности движения в летний пожароопасный период в Смоленской области подготовлены 3 пожарных поезда. Они предназначены для тушения пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В связи с тем, что в этом году теплая погода установилась рано, на Московской железной дороге с начала апреля расчеты пожарных поездов переведены в режим повышенной готовности. Для оперативного реагирования на возможное возникновение лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей ежесуточно на дежурство заступают 15 сотрудников.

В подготовительный период все пожарные поезда на МЖД прошли ремонт, на них был пополнен запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя. Для бойцов создан неприкосновенный запас продуктов питания, рассчитанный на трое суток автономной работы на пожарах, заготовлена бутилированная питьевая вода.

Для боевых расчетов пожарных поездов МЖД ежедневно организуются пожарно-тактические тренировки, которые включают в себя проверку теоретических знаний и практических навыков при тушении пожаров.

Справка

Пожарный поезд – это специальный состав, в который входят вагонно-насосная станция, предназначенная для перевозки работников, пожарно-технического оборудования, две мотопомпы и две цистерны-водохранилища объемом 62 тонны каждая. Восьмицилиндровые мотопомпы обеспечивают напор струи воды или пены из пожарных рукавов, которые позволяют тушить очаг возгорания с расстояния одного километра от остановки.

Пожарные поезда предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, примыкающих к магистрали, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.