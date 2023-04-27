В Смоленске директор Гнездовского ДК Александра Марченкова погибла в ДТП с лесовозом. Фото: «Смоленский район» ВКонтакте.

На окружной Смоленска в жестком ДТП погибла директор Гнездовского дома культуры Александра Сергеевна Марченкова. Трагедия произошла 26 апреля на 9-м километре автодороги «Юго-Западный обход г. Смоленска».

Здесь столкнулись лесовоз «МАЗ» под управлением 54-летнего водителя и «Шевроле». По информации регионального УГИБДД, в результате случившегося водитель легковушки погибла.

В соцсетях смоляне отмечают, что на данном участке дороги максимально разрешенная скорость ограничена 70 км и стоят два светофора.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском 49-летний мужчина погиб в пожаре в частном доме. Огонь полностью уничтожил строение.