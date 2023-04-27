В Смоленске устанавливают лавочки и урны на улице Ленина. Фото: страница главы города Андрея Борисова ВКонтакте.

На улице Ленина в Смоленске приступили к установке лавочек и урн. На пешеходной зоне появится 15 новых конструкций, изготовленных в едином стиле.

Об этом рассказал глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети, отметив, что работа выполнена за счет внебюджетных источников, с привлечением социально-ориентированного смоленского бизнеса. К слову, в этот раз в администрации учли пожелания горожан и спроектировали конструкции со спинками.

Ранее «КП» писала, что каскадный водопад вновь заработал в Смоленске. Объект подготовили к весенне-летнему сезону вместе с другими фонтанами.