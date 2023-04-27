Два лесных пожара произошли за сутки в Смоленской области. Фото: департамент лесного хозяйства Смоленской области.

За сутки в Смоленской области зафиксировали два лесных пожара. Така, 26 апреля в 15:55 арендатором лесного участка при патрулировании территории в Шумячском лесничестве был обнаружен слабый низовой пожар, площадь на момент обнаружения составила 0,2 га. В 17:30 пожар полностью ликвидирован силами Рославльского филиала Лесопожарной службы. По предварительным данным причиной стал переход огня в лес с земель иных категорий.

Второе возгорание произошло в Гагаринском районе в 17:40 недалеко от населенного пункта. По информации профильного департамента, причиной возгорания предположительно стали действия местных жителей.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, сообщите о нем на Прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 (бесплатно) или через мобильное приложение «Берегите лес».

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