В Смоленске ведут мытье фасадов домов. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске моют фасады домов. В первую очередь от накопившейся грязи очищаются здания, расположенные вдоль улицы Большая Советская - именно они загрязняются сильнее всего из-за интенсивного движения транспорта.

Как рассказали в администрации города, сначала на фасад наносится шампунь и оставляется на 10-15 минут, после чего под высоким давлением смывается водой.

Процедура не только помогает сохранить привлекательный вид здания, но и защищает его от преждевременного разрушения за счет применения специальных растворов, что сэкономит затраты на ремонт в будущем.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске устанавливают лавочки и урны на улице Ленина. В администрации учли пожелания горожан и спроектировали конструкции со спинками.