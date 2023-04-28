115 человек пострадали от укусов клещей в Смоленской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За период с начала текущего года по 26 апреля в медицинские организации Смоленской области обратилось 115 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 35 детей, что на 79,1 % больше чем за аналогичный период прошлого года.

В сравнении с предыдущей неделей количество пострадавших увеличилось на 41,2% среди всех обратившихся и на 40% увеличилось среди детей.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» с начала текущего года исследован 31 клещ (сняты с людей), из общего количества исследованных клещей в 1 случае обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза и 1 возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека.

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