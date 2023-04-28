В преддверии Дня Победы Смоленск украшается праздничной атрибутикой. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске ведется активная подготовка к празднованию Дня Победы. На всех центральных улицах и главных магистралях города вывешены флаги. Работы выполняются управлениями администрации города по районам. Как отметили в мэрии, только в Ленинском районе вывешено около 700 флагов.

Помимо этого, в областном центре продолжается серия субботников, особое внимание уделяется благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и памятников.

Ранее в Смоленске представили программу празднования Дня Победы. Мероприятия в областном центре растянутся на несколько дней.