В Смоленскую область под видом сушек везли безакцизные сигареты на 56 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Смоленской таможни.

Фура с нелегальным грузом следовала через Смоленскую область из Белоруссии в Санкт-Петербург. Автомобиль остановили таможенники в районе деревни Кругловка. Согласно документам, в страну ввозилось 12 тонн сушек и сухарей, при этом у всей партии истек срок годности.

Таможенники обнаружили, что в грузовом отсеке находится около тысячи коробок с сигаретами. Стоимость табачных изделий превысила 56 миллионов рублей. В пресс-службе Смоленской таможни отмечают, что за перевозку немаркированных сигарет предусмотрена уголовная ответственность.

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