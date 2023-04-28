Более 250 региональных предприятий на территории МЖД присоединились к сервису «РЖД Маркет» Фото: Иван МАКЕЕВ

256 региональных предприятий на территории Московской железной дороги к настоящему времени присоединились к сервису «РЖД Маркет», из них 34 с начала 2023 года.

Это первый железнодорожный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн искать, продавать и покупать товары и при этом находить оптимальное транспортное решение по доставке до конечного потребителя. Производителям и покупателям после аккредитации на маркетплейсе становятся доступны все его функции. Это удобный поиск и сравнение товарных позиций, взаиморасчеты, отслеживание заказов, автоматизированный документооборот.

Среди зарегистрировавшихся компаний в регионах МЖД – производители продовольственных товаров, лесоматериалов, автомобилей и комплектующих, черных металлов, щебня, стройматериалов, удобрений и зерновых из Курской, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской, Смоленской, Московской, Рязанской областей и города Москвы.

С помощью маркетплейса «РЖД Маркет» зарегистрированные предприятия взаимодействуют с бизнес-партнерами по всей России. Недавно была добавлена функция статистики просмотра размещенных предложений, с отражением наименования предприятий, кто проявил заинтересованность в данном товаре. Также стал доступен новый раздел «Запрос Предложений», в котором содержится информация о товарах, которые ищут покупатели.