Идет активное развитие рынка розничного инвестирования. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Общее количество клиентов на брокерском обслуживании в ВТБ на 1 марта 2023 года достигло почти 2,6 млн человек против 2,44 млн на начало года, а количество активных пользователей приложения в месяц составляет 350 тыс. человек. Об этом на заседании Консультационного совета акционеров сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

«Устойчивая тенденция на рост сбережений россиян будет сохраняться, а доля инвестиций в сбережениях – расти: по нашим оценкам с 10% в 2023 году до 11% в 2023 и 16% - в 2026 году. Вслед за рыночными тенденциями департамент брокерского обслуживания намерен фокусироваться на сохранении и увеличении доли рынка в рублёвых активах. Их объем на конец года составил около 900 млрд руб. Росту, в частности, будет способствовать улучшение цифрового клиентского пути в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» и расширение предлагаемых продуктов и услуг», - сказал Андрей Яцков.

В ходе заседания представители департамента брокерского обслуживания ответили на вопросы о мерах по разблокированию иностранных ценных бумаг, инструментах фондового рынка, готовности к внедрению ИИС-3, замещающих облигациях, тарифах.

«Мы получили от акционеров хорошую обратную связь и готовы или уже взяли ряд идей и предложений в проработку. Обязательно продолжим общение как в таком формате, так и на площадке ассоциации розничных инвесторов», - отметил Андрей Яцков.

Справка

Консультационный совет акционеров (КСА) – независимый, общественный, экспертно-консультативный и совещательный орган, в состав которого входят миноритарные акционеры ВТБ. Создан в 2009 г. КСА избирается акционерами раз в четыре года путем голосования. Нынешний состав (четвертый по счету) избран в 2021 г. Общее руководство осуществляют председатель КСА Сергей Гаврилов.