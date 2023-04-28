Очередной общегородской субботник состоится в Смоленске 29 апреля. Фото: пресс-служба администрации города.

29 апреля в Смоленске состоится очередной общегородской субботник. Принять участие в уборке приглашают жителей многоквартирных домов.

За инвентарем – мешками для сбора мусора и перчатками – следует обратиться в управляющие организации по месту жительства.

В администрации города поделились местами общего сбора:

Ленинский район – ул. Николаева, 47

Промышленный район – ул. Рыленкова, 14 (возле спортивного комплекса «Новое поколение»)

Заднепровский район – ул. Лавочкина (остановка общественного транспорта «ул. Радищева»)

Ранее «КП» писала, что в преддверии Дня Победы Смоленск украшается праздничной атрибутикой. На центральных улицах города вывесили флаги.