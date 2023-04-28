Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 12:58

Текущий уровень ставок позволяет развивать спрос на розничные кредиты

Источник:kp.ru
Текущий уровень ставок позволяет развивать спрос на розничные кредиты.

Текущий уровень ставок позволяет развивать спрос на розничные кредиты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Например, ВТБ не намерен менять ставки по розничным кредитам после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку без изменений. Их текущий уровень позволяет развивать спрос на розничное кредитование. Эксперты рассчитывают, что по итогам 2023 г. объем розничного кредитования в России вырастет на 17% и по портфелю достигнет 33,5 трлн рублей (с учетом секьюритизации). Преимущественную долю в нем будет занимать ипотека.

Выдачи жилищных кредитов в этом году могут превысить уровень рекордного 2021 года. Спрос во многом удовлетворяют льготные программы, на которые сегодня приходится каждая вторая сделка.

В рамках автокредитования клиенты могут воспользоваться специальными предложениями банков, а потребительская активность заемщиков растет и за счет доступных ставок в кредитах наличными.