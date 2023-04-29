В Смоленске школа №33 отметила 40-летний юбилей. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Школа №33 Смоленска отметила 40-летний юбилей. С этой знаменательной датой педагогический коллектив общеобразовательного учреждения, обучающихся и выпускников прошлых лет поздравил глава города Андрей Борисов.

На своей странице в социальной сети мэр отметил, что школа регулярно входит в число лучших учебных заведений страны, отличается сильным преподавательским составом и высоким уровнем подготовки выпускников:

– Здесь работают творческие, высокопрофессиональные педагоги, которые благодаря своему таланту и трудолюбию сумели создать в образовательном учреждении атмосферу творчества и взаимопомощи, уважения и доверия. Учащиеся показывают хорошие результаты как в учебе, так и в различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.

В Смоленске школа №33 отметила 40-летний юбилей. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

В рамках праздничного мероприятия глава города наградил учителей грамотами и благодарственными письмами за достижения в педагогической деятельности.

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