Смоленские атомщики поделились опытом ведения закупочной деятельности

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Смоленскую атомную станцию посетила делегация Армянской АЭС для изучения опыта в области ведения закупочной деятельности и организации внешней инженерной поддержки. Визит был организован Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС).

Как отметил начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Армянской АЭС Олег Геворкян, обеспечение качественной и своевременной закупочной деятельности является одной из важных составляющих успешного выполнения ремонтных работ на атомной станции. В этой связи российский опыт особенно полезен.

«Нам интересно было узнать, как на Смоленской АЭС осуществляются закупочные процедуры для обеспечения ремонтных работ, как построен процесс закупки материалов и оборудования от подачи заявки до приемки продукции на площадке, перенять опыт выстраивания взаимодействия сотрудников закупочной деятельности с технической службой предприятия. Мы получили ответы на все интересующие нас вопросы. Будем применять опыт Смоленской АЭС в нашей практике», - подчеркнул начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Армянской АЭС Олег Геворкян.

На Смоленской АЭС уделяется большое внимание закупочным процессам, которые построены на принципах максимальной прозрачности и конкурентоспособности. Это не просто требование законодательства, а механизм, позволяющий получить наилучшее качество продукции, работ и услуг для того, чтобы решать важную государственную задачу – обеспечивать потребителей электроэнергией.

В ходе визита специалисты Армянской АЭС пообщались со специалистами управления закупок, управления производственно-технологической комплектации, отдела подготовки и проведения ремонтов. Они ознакомились с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», обсудили актуальные вопросы управления качеством поставки продукции, необходимой для проведения ремонтов, составления плана закупок, юридического сопровождения контактов с поставщиками, определения ценового предела закупаемого оборудования.

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