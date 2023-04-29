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НовостиОбщество29 апреля 2023 11:12

Реконструкция водружения знамени Победы пройдёт в Смоленске

Флешмоб организуют в Реадовском парке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Реконструкция водружения знамени Победы пройдёт в Смоленске.

Реконструкция водружения знамени Победы пройдёт в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Патриотическая акция продет 30 апреля в 21:30 у Кургана Бессмертия в Реадовке. Она посвящёна очередной годовщине водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году и 100-летию со дня рождения нашего земляка знаменосца Победы Михаила Алексеевича Егорова.

Во время флешмоба в Смоленске планируется стилизованная реконструкция водружения Знамени Победы на самой высокой точке Кургана, а также разворачивание большого полотна Знамени Победы возле Вечного огня.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске представили программу празднования Дня Победы. Мероприятия в областном центре растянутся на несколько дней.