Реконструкция водружения знамени Победы пройдёт в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Патриотическая акция продет 30 апреля в 21:30 у Кургана Бессмертия в Реадовке. Она посвящёна очередной годовщине водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году и 100-летию со дня рождения нашего земляка знаменосца Победы Михаила Алексеевича Егорова.

Во время флешмоба в Смоленске планируется стилизованная реконструкция водружения Знамени Победы на самой высокой точке Кургана, а также разворачивание большого полотна Знамени Победы возле Вечного огня.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске представили программу празднования Дня Победы. Мероприятия в областном центре растянутся на несколько дней.