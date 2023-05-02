Аэродром «Смоленск-Южный» впервые за 30 лет принял пассажирский самолёт. Фото: парк-музей «Форпост 863».

В понедельник, 1 мая, в 12:58 на взлетно-посадочной полосе аэродрома Южный приземлился самолет Як-40, рассчитанный на 13 посадочных мест. Он, как и два других самолёта, будет базироваться в Смоленске. Три воздушных судна рассчитаны на перелеты в Санкт-Петербург.

По информации пресс-службы аэродрома, услугами новой компании «Смоленские авиалинии» жители региона смогут воспользоваться примерно через год. Стоимость билета составит около 8 тысяч рублей.

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