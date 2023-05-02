В Смоленске из Реадовского озера подняли тело утонувшего мужчины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл около 17.40 в понедельник, 1 мая. Из Реадовского озера водолазы «Пожарно-спасательного центра» подняли тело утонувшего мужчины.

По информации регионального управления МЧС, тело погибшего передано сотрудникам полиции. Личность и обстоятельства смерти местного жителя устанавливаются.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 16-летняя девушка умерла от передозировки наркотиками. Трагедия произошла в Сафоновском районе.