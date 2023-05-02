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НовостиОбщество2 мая 2023 8:21

Ко Дню Победы в Смоленске уберут более тридцати улиц

Стал известен график работ с 1 по 9 мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
К Дню Победы в Смоленске уберут более тридцати улиц. Фото: Алёна Лавушкина.

К Дню Победы в Смоленске уберут более тридцати улиц. Фото: Алёна Лавушкина.

Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству опубликовал график уборки улиц Смоленска с 1 по 9 мая. Так, ко Дню Победы в областном центре в порядок приведут более 30-ти улиц.

Фото: Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы проводятся силами СОГБУ «Смоленскавтодор» и СОГБУ «Спецавто».

Ранее «КП» писала, что мэрия Смоленска подвела итоги общегородского субботника. Общими силами собрано и вывезено более 50 кубических метров мусора.