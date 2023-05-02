Изменился Топ-10 акций России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний, исключив НОВАТЭК и привилегированные акции Сургутнефтегаз. Их место заняли акции Самолёта и Ростелекома. С начала года стоимость акций из Топ-10 выросла на 38,8% против роста индекса Мосбиржи на 22,4%.

«Полагаем, что потенциал заметного ослабления рубля исчерпан. Курс может укрепиться после ослабления на 25% с декабря. На этом фоне мы сокращаем долю экспортёров в подборке и фиксируем прибыль по сильно выросшим бумагам Новатэка и привилегированным акциям Сургутнефтегаза», - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

По результатам последней ребалансировки* Топ-10 акций России аналитики добавили в подборку акции Самолёта на фоне весеннего роста продаж на рынке жилья и акции Ростелекома, который может показать опережающий рост при возобновлении публикации отчётности, а также в свете возможных сделок по приобретению активов.

Новый Топ-10 акций России

ВУШ Холдинг, ао

Газпром, ао

Лукойл, ао

Мечел, ао

ММК, ао

МТС, ао

Роснефть, ао

Ростелеком, ао

Самолет, ао

Сбербанк, ао

Предыдущий Топ-10 акций России

ВУШ Холдинг, ао

Газпром, ао

Лукойл, ао

Мечел, ао

ММК, ао

МТС, ао

НОВАТЭК, ао

Роснефть, ао

Сбербанк, ао

Сургутнефтегаз, ап

* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц