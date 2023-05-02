Россельхозбанк присоединился к пилоту по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Россельхозбанк вошел в число уполномоченных банков, официально имеющих право предоставлять услуги в рамках обеспечения работы автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН).

АвтоУСН – это пилотный проект, реализуемый ФНС с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г. в Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.

Теперь клиенты банка из числа представителей ИП и малого среднего бизнеса, зарегистрированные на территориях действия эксперимента, смогут перейти на новый налоговый режим. Он позволяет не представлять отчетность, поскольку налог рассчитывается непосредственно налоговыми органами, а также не уплачивать страховые взносы. Также при применении автоУСН часть функций налоговых агентов по НДФЛ передана банкам.

Применение нового налогового режима автоУСН является добровольным. Он доступен предпринимателям и организациям, соответствующим следующим условиям:

• численность работников не более пяти человек,

• годовой доход не более 60 млн рублей,

• остаточная стоимость основных средств у организаций не превышает 150 млн рублей,

• расчетные счета открыты только в уполномоченных банках,

• зарплату выплачивают только в безналичной форме,

• не применяют другие специальные налоговые режимы.

При переходе на автоУСН, а также раз в год с 1 января налогоплательщики могут выбрать объект налогообложения «доходы» (8%) или «доходы, уменьшенные на расходы» (20%).

Чтобы перейти на автоУСН в РСХБ, нужно открыть счет и в системе дистанционного обслуживая «Свой бизнес» отправить заявку для перехода на этот налоговый режим. Новым ИП и ООО, которые зарегистрировали бизнес, в течение 30 дней после регистрации режим будет доступен автоматически в сервисе «Бухгалтерия». Действующим ИП или ООО, которые желают применять налоговый режим автоУСН, могут оформить заявление до 31 декабря текущего года через интернет-банк и перейти на его применение с 1 января следующего года.

Подробнее узнать о тарифах по ведению счета и других продуктах для бизнеса в РСХБ можно на официальной странице банка.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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