В Смоленске вновь заработало Колесо обозрения. Фото: официальная группа аттракциона ВКонтакте.

Колесо обозрения в Смоленске возобновило движение. Об этом сообщили в официальной группе аттракциона ВКонтакте. Приостановка работы была связана с прекращением госрегистрации аттракциона.

В настоящее время Колесо обозрения прошло государственную регистрацию и работает в штатном режиме – ежедневно с 10:00 до 22:00. Стоимость билета – 280 рублей.

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