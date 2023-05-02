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НовостиОбщество2 мая 2023 10:56

В Смоленске вновь заработало Колесо обозрения

Аттракцион прошёл процедуру государственной регистрации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске вновь заработало Колесо обозрения. Фото: официальная группа аттракциона ВКонтакте.

В Смоленске вновь заработало Колесо обозрения. Фото: официальная группа аттракциона ВКонтакте.

Колесо обозрения в Смоленске возобновило движение. Об этом сообщили в официальной группе аттракциона ВКонтакте. Приостановка работы была связана с прекращением госрегистрации аттракциона.

В настоящее время Колесо обозрения прошло государственную регистрацию и работает в штатном режиме – ежедневно с 10:00 до 22:00. Стоимость билета – 280 рублей.

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