В 2023 году акция «Бессмертный полк» пройдет в Смоленской области в новых форматах. Фото: пресс-служба администрации области.

В этом году Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в различных форматах. Об этом сообщили в областной администрации. Смоляне могут разместить фотографии Героя на одежде, значке, заменить аватар личного профиля в соцсетях. Также можно принять участие в акции «Бессмертный автополк» – прикрепить распечатанный портрет ветерана Великой Отечественной войны на стекло машины.

Для бесплатной печати фотографии Героя достаточно оформить ее в конструкторе на сайте polkrf.ru и отправить на почту bpr67@polkrf.ru. Забрать портрет можно будет с 3 по 6 мая в ресурсном центре добровольчества в Смоленске.

Подробная информация о форматах «Бессмертного полка» опубликована на странице Смоленского регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в ВКонтакте.

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